Leclerc „crashte“ sich zur Pole-Position beim Heimrennen in Monaco

Innsbruck, Monaco –In einem ersten Reflex dachten gestern viele gleich an Rekordweltmeister Michael Schumacher und sein illegales Park-Manöver vor 15 Jahren in der Rascasse-Kurve. Doch schnell war klar: Charles Leclercs Last-Minute-Abflug in die Leitplanken war keine List, sondern ein Fahrfehler, wegen dem der Ferrari-Youngster lange um die Pole-Position zittern musste. Dass dahinter gleich Red Bulls Max Verstappen (NED/2.) und Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) lauern, gibt dem heutigen (15 Uhr, live TT.com-Ticker, Servus TV) Tanz durch die Straßenschluchten noch mehr Brisanz.