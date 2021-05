Montessori-Schule in Innsbruck: Lösung zeichnet sich ab

Sollte die Schule doch weitergeführt werden, könnte der Unterricht am bisherigen Standort in der Schlachthofgasse erfolgen.

Innsbruck– Der Bericht der Tiroler Tageszeitung zur Schließung der Montessori-Schule in der Schlachthofgasse in Innsbruck hat einiges ins Rollen gebracht.

Besorgte Eltern hatten sich an die TT gewandt, wurden sie doch per Einschreiben darüber informiert, dass ihre 40 Kinder ab Ende August keinen Schulplatz in der Privatschule mehr gehabt hätten. Nicht nur die Eltern, sondern auch die Bildungsdirektion und die Politiker wurden vom Schritt der Schulleitung völlig überrascht.