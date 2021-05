Schubert jubelte beim Boulder-Weltcup in Salt Lake City über Podestplatz

Salt Lake City – Im zweiten Anlauf hat es für Jakob Schubert mit dem ersten Podestplatz der Saison geklappt. Der Tiroler landete beim Boulderweltcup in Salt Lake City auf Rang drei, musste sich am Samstagabend (Ortszeit) lediglich dem tschechischen Sieger Adam Ondra und dem Franzosen Mejdi Schalck geschlagen geben.

Bei den Damen kamen Jessica Pilz und Johann Färber ins Finale und belegten dort die Ränge fünf und sechs. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Natalia Grossman. "Im Halbfinale ist der Knopf aufgegangen. Ich nehme eine große Portion Selbstvertrauen mit nach Hause", sagte Pilz.

Die Olympia-Starterin lässt den zweiten Weltcup-Bewerb in den USA kommende Woche so wie Schubert aus. Die beiden KVÖ-Top-Athleten bereiten sich in Innsbruck auf die Tokio-Spiele vor.