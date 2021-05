Tiroler Traditionsverbände: „Die Tracht gehört nicht in den Schrank“

Innsbruck – Der Juni steht vor der Türe und damit jener Monat, in dem viele kirchliche Feiertage samt prächtiger Prozessionen anstehen. Wie berichtet, hatten Vertreter des Traditionsforums Tirol am Freitag bei einem Treffen mit Kanzler Sebastian Kurz nachdrücklich auf ihre missliche Lage aufmerksam gemacht. Und damit offenbar Gehör gefunden. Zuvor waren schon mehrere Schreiben an den Regierungschef und den Gesundheitsminister ergangen, in denen die immer größer werdende Ungeduld der insgesamt 70.000 Mitglieder thematisiert wurde.