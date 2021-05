TT-Leitartikel zum Koalitionstreit um Öffnungen: Die Besten aus zwei Welten

Eigentlich hätten der Regierungsspitze – so wie der gemeinen Bevölkerung – über Pfings­ten ein paar gemütliche und entspannte Tage gut gestanden. Nach den feierlich zelebrierten Öffnungsschritten am Mittwoch ein paar schöne Stunden im Gastgarten, am Gardasee oder wo man halt sonst so seine heilige Ruhe haben möchte nach einem höchst anstrengenden hal­ben Jahr. Aber es knirscht ordentlich im türkis-grünen Koalitionsgebälk.