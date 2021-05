Nach Vulkanausbruch Sorge vor neuer Lava in Goma

Goma – Nach dem Ausbruch des Vulkans Nyiragongo in der Demokratischen Republik Kongo bleibt die Lage in der von Lava bedrohten Grenzstadt Goma angespannt. Der Schulunterricht werde auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, ordnete der zuständige Gourverneur Ndima Constant nach einer Krisensitzung in der Nacht auf Montag an. Er reagierte damit auf Berichte über weitere Erdstöße in der Region, die die Furcht vor weiteren Lavaströmen nährten.