Morddrohungen: Trentiner Landeshauptmann unter Polizeischutz

Trient – Nach wiederholten Morddrohungen seitens von Tierschützern, ist der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti unter Polizeischutz gestellt worden. Dies teilte der Regierungskommissar Sandro Lombardi am Montag mit. Fugatti, Politiker der rechten Lega, ist wegen seines Umgangs mit dem Problem von Bären und Wölfen in der Region immer wieder ins Visier von Tierschützern geraten.

Im Trentino leben circa 90 Bären in freier Wildbahn. Manchmal dringen sie in Wohngebiete ein und attackieren Nutztiere. Im Rahmen eines von der EU geförderten Projekts waren im Jahr 1999 ein Dutzend Bären aus Slowenien in die Region gebracht und ausgesetzt worden.