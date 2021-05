Gut zu wissen: Torjäger, Rotsünder und Dauerläufer der Bundesliga-Saison

⚽ Tore: Mit 588 Toren (Schnitt 3,06) für die 192 Spiele wurden in dieser Saison um 55 weniger als 2019/20 (643/3,35) geschossen. 2018/19, in der ersten Saison der Zwölferliga neu mit Punkteteilung nach 22 Runden, waren es 558 (Schnitt 2,91) gewesen. Torfabrik war Meister Salzburg mit 94 Volltreffern. Als höchste Siege feierten die "Roten Bullen" ein Heim-7:1 gegen Hartberg (4. Oktober) und ein 8:2 in St. Pölten (28. November). Nur ein einziges Mal - beim 0:1 in der Südstadt gegen die Admira am 5. Dezember - schossen sie kein Tor.