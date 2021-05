Vater und Sohn verletzten sich bei Sommerrodelbahn in Walchsee

Walchsee – Im Krankenhaus endete am Montagvormittag ein Ausflug zur Sommerrodelbahn in Walchsee. Wie die Polizei berichtet, besuchte ein 32-jähriger Deutscher gemeinsam mit seinem sechs Jahre alten Sohn bei leichtem Regen die Bahn.

Bei der zweiten Talfahrt prallten die beiden aus bislang ungeklärter Ursache mit der Doppelsitzrodel gegen die Posterung im Zielbereich. Der Vater verletzte sich an den Unterschenkeln und musste in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Auch der Sohn erlitt Verletzungen am Bauch. (TT.com)