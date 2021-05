Taschengeld oder Stipendium: Keine Almosen in der Pflege

Die Gewerkschaft fordert in der Pflegeausbildung eine faire Entlohnung.

In der schwarz-grünen Landeskoalition wird es noch einiges zu diskutieren geben. Dann nämlich, wenn es um weitere Attraktivierungsschritte in der Pflege(-ausbildung) geht. Wie berichtet, fordern die Grünen gerade während der Ausbildungszeit (insbesondere für Umsteigerinnen) eine Entlohnung ähnlich jener, wie sie in Polizeischulen mit 1765 Euro brutto im Monat im ersten Jahr fixiert ist. Von Seiten der ÖVP spricht Gesundheitslandesrätin Annette Leja indes vorerst nur von der Weiterentwicklung im Bereich Stipendien und Praktika-Entschädigungen. Vom AZW kommt der Vorschlag ans Land, die „Taschengeld“-Regelungen auszuweiten.