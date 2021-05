„Dein Schatten tanzt in der Küche“: Großer Appetit auf das Leben

In ihrem neuen Erzählband „Dein Schatten tanzt in der Küche“ zeigt sich Barbara Frischmuth als Meisterin ihres Fachs. Mit leichter Hand, fantastischem Schreibfluss und einem ordentlichen Schuss Humor nimmt uns die vielfach ausgezeichnete steirische Autorin mit auf fünf geschriebene Reisen. Die sind so kurz wie der Wochenendtrip nach St. Irgendwo. Dennoch bringt Frischmuth ihre Charaktere in vielen Farben zum Leuchten.