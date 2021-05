TT-Analyse: Der FC Wacker scheitert im Kerngeschäft

Um nach der verpassten Chance des FC Wacker Innsbruck auf den Bundesliga-Aufstieg sportlich zu beginnen: Im Fußball gibt es bei allen Vorteilen kein Muss. Die 0:1-Niederlage im letzten Saisonspiel gegen die OÖ Juniors, mit der die Schwarzgrünen die Relegationsduelle gegen St. Pölten verpassten, führte aber letztlich im Tivoli-Stadion vor Augen, dass in Summe aus exzellenten Rahmenbedingungen in der zweithöchsten österreichischen Spieklasse (viel) zu wenig gemacht wurde. Wer Namen wie Knaller oder Ronivaldo im Kader führt, im Winter mit drei starken Spielern (Fridrikas, Aydin, Holz) nachschärfen kann, hält Rahmenbedingungen, die in diesem (semi-)professionellen Umfeld (fast) niemand vorweisen kann.