Nach Zusammenstoß von Stadtbahnen in Malaysia 65 Verletzte im Spital

Kuala Lumpur – Nach dem Zusammenstoß von zwei Stadtbahnen in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur sind am Dienstag noch 65 Menschen im Krankenhaus behandelt worden. Darunter seien auch sechs Ausländer, zitierte die malaysische Zeitung The Star die Behörden, ohne die Nationalitäten zu nennen. Insgesamt wurden bei dem Unglück am Montagabend mehr als 210 Menschen verletzt, 47 von ihnen schwer.