Mehrere tote Schafe und Lämmer in Tirol gefunden: Untersuchungen laufen

Innsbruck – Mehrere gerissene Schafe und Lämmer wurden über das Pfingstwochenende aus den Bezirken Innsbruck-Land und Imst gemeldet. Das teilte das Land Tirol am Dienstag in einer Aussendung mit.

In Schmirn begutachtete der Amtstierarzt ein totes Schaf und etwas später zwei tote Lämmer. Auf einer Alm in Umhausen wurden Proben von zwei toten Lämmern genommen. Mindestens drei weitere Kadaver sollen dort noch in schwer zugänglichem Gelände gefunden worden sein. Ebenfalls in Abklärung ist ein gemeldeter Riss in Trins.