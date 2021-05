Die perfekte Ausschank-Lösung für jede Betriebsgröße

Dass beim Ausschenken was danebengeht und mal das ein oder andere Getränk unter der Ladentheke beim Personal durchrutscht oder schlichtweg vergessen wird, macht sich natürlich nicht nur in der Bilanz bemerkbar, sondern führt spätestens bei der Finanzprüfung zu Ärger.

Der smartschank-Assistent ist hier quasi unsere Kleinstlösung mit maximalem Erfolg, in Kombination mit Durchflusszählern oder Zeit­impulsmessung können Sie von nun an Ihre Ausschank immer mit dem, was in der Kasse boniert wurde, und dem, was tatsächlich gezapft wurde, vergleichen.