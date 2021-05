Feuerwehreinsatz in Elmen: Defekter Akku entfachte Brand in Garage

Elmen – In Elmen musste am Dienstag zur Mittagszeit die Feuerwehr ausrücken, weil in der Garage eines Wohnhauses ein Brand ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte aus Elmen, Stanzach und Martinau löschten die Flammen, es entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe. Nach aktuellem Wissensstand dürfte das Feuer durch den technischen Defekt eines Akkus verursacht worden sein. (TT.com)