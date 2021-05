„Störfeuer“ in der Justiz und Leaks bei der ÖVP

Wien – Das jüngste „Störfeuer“, von dem Korruptionsstaatsanwalt Matthias Purkart weiß, betrifft eine Dienstaufsichtsprüfung wegen der Ermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der Frage, wie ein umfangreiches Dokument der Justiz dazu rasch in die Medien gelangt sei. Purkart war gestern zum bereits zweiten Mal Auskunftsperson im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Er berichtete, dass seine Behörde nach wie vor mit Behinderungen vorgesetzter Stellen im Justizministerium konfrontiert sei: „Es wäre schön, wenn man nicht das Gefühl hätte, dass in diesem Verfahren die Uhren anders laufen als in allen anderen.“