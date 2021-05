TVB-Obmann kritisiert Überwachung von Freizeitwohnsitzen

Jeder Bürgerin und jedem Bürger würden dadurch seine Freiheitsrechte massiv eingeschränkt werden. „Es gibt keinen Datenschutz mehr und ich gebe zu bedenken, dass diese Kontrollrechte auch die Einheimischen treffen. Im Gesetz steht drinnen, dass sogar der Zutritt möglich ist“, spricht der Touristiker davon, dass hier ein Überwachungsstaat geschaffen wird. Er glaubt nicht, dass wirklich jeder Bürger Tirols wolle, dass plötzlich jemand an der Türe läutet, der von einem weiß, wie viel Müll, Strom und Wasser man verbrauche. Solche Methoden seien Harisch in einem freien Land bislang nicht bekannt gewesen.„Wir haben durch Corona eh schon ein so schwieriges Jahr. Jetzt werden die Gäste auch noch kriminalisiert. Ich kann mir schon die nächste Schlagzeile in der Bild vorstellen“, ärgert sich der TVB-Obmann. Es handele sich um Menschen, die bei uns viel Geld ausgeben, einheimische Handwerker beschäftigen, einkaufen usw.