44-Jähriger in Kössen mit 166 km/h bei erlaubten 80 km/h gestoppt

Kössen – Auf eine Anzeige kann sich ein 44-Jähriger nach einer massiven Geschwindigkeitsübertretung auf der Erpfendorfer Landesstraße einstellen: Der Mann ist Dienstagabend gegen 20.10 Uhr in ein Planquadrat der Polizei geraten. Dabei wurde er mit einer Geschwindigkeit von 166 km/h erwischt, mehr als doppelt so viel, wie erlaubt. Die Beamten hatten die Geschwindigkeitskontrollen nämlich in einer 80-er Zone durchgeführt.