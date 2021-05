Pandemie-Jahr 2020 forderte Bewährungshilfe in Tirol

Letztes Jahr wurden in Tirol 11.800 Hafttage per Fußfessel verbüßt. Nur fünf Träger setzten Verstöße.

In verschiedenen Bereichen waren 2020 aber eklatante Rückgänge zu verzeichnen. Dies betrifft laut der Neustart-Leiterin „vor allem typische situative Konflikte“, also den pandemiebedingten Rückgang von Drohungen oder Körperverletzungen durch Ausfall von Nachtgastronomie oder Zeltfesten. Sonst bei Ersttätern oftmals gerne gewährte Diversionen oder der Tatausgleich gingen als vorstrafenvermeidende Instrumente stark zurück. So war es 2020 in Tirol zu 430 Tatausgleichen gekommen, was einem Rückgang von 13 Prozent entspricht.