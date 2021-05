Sicherheitszentrum: Telfs nimmt Vergleichsangebot an

Telfs – Die Marktgemeinde Telfs sei am Ende mit „weniger als einem blauen Auge davongekommen“, sagt BM Christian Härting (Wir für Telfs): Er meint damit einen nun erzielten außergerichtlichen Vergleich rund um die Kosten für die statische Ertüchtigung des Telfer Sicherheitszentrums (also Feuerwehrhalle und Co.). Die Geschichte ist durchaus delikat: Beim 2004 in Betrieb genommenen Gebäude sei es von Anfang an zu Wassereintritten gekommen, so Härting. 2018 stellte ein Sachverständiger dann statische Probleme im Mittelteil des Gebäudes fest – und als Grund dafür Berechnungsfehler eines Statikers. Wegen Gefahr im Verzug waren sogar temporäre Unterstellungen zur Abstützung des Gebäudes nötig, ehe dann die Reparatur beauftragt wurde.