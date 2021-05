Ein Klima-Kompass für Tirol und die Einordnung

Innsbruck – Es ist ein komplexes Thema, zugegeben. Und doch gewann man gestern bei der Präsentation der neuen Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie für Tirol den Eindruck, dass sich selbst die Vortragenden mit der Benennung daraus abzuleitender, konkreter Ziele und Vorgaben etwas harttaten. Zumindest über solche hinaus, die nicht ohnedies bereits etwa in paktierten und somit in Zahlen und Aufträgen gegossenen Aktionsprogrammen wie etwa der „Tiroler Energieautonomie 2050“, dem österreichischen Weg in die „Klimaneutralität 2040“ oder gar in den Pariser Klimazielen kommuniziert und somit bekannt wären. LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) und Wirtschaftslandesrat Anton Mattle (VP) bemühten sich redlich, diese neue Strategie, verschriftlicht in gut 80 Seiten, als eine Art „Kompass“ zu verkaufen, welcher dem Land bis zum Jahr 2030 eine neue Ausrichtung geben soll. Hierzu müsste der Kompass freilich aber zuerst auch allgemeinverständlich eingeordnet sein – was aus gestriger Sicht aber wohl hinterfragenswert erscheint.