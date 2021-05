Verein Sicheres Tirol will Helmpflicht für E-Biker

Innsbruck – Mit der Wetterbesserung steigt auch die Zahl der Radunfälle. Erst am vergangenen Wochenende verletzten sich dabei zahlreiche Personen. Der Verein Sicheres Tirol macht aus diesem Anlass einmal mehr auf mangelhafte Helmmoral unter Radfahrerinnen und Radfahrern aufmerksam. Noch immer seien 35 Prozent ohne Helm unterwegs, an die 15 Prozent der Unfälle würden Verletzungen an Kopf und Gesicht betreffen.