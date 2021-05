Kim Kardashian im Streit um Lohnzahlungen mit Angestellten

Berlin – Reality-Star Kim Kardashian ist laut Medienberichten im Streit um Lohnzahlungen von sieben ihrer Mitarbeiter verklagt worden. Demnach werfen die Hausangestellten Kardashian vor, Gehälter zu spät gezahlt zu haben. Das berichteten am Dienstag mehrere US-Medien mit Bezug auf Gerichtsdokumente, die am Montag beim Los Angeles County Superior Court eingereicht worden seien. Den Berichten zufolge geht es in dem Rechtsstreit auch um Vereinbarungen zu Überstunden, Pausen und Mahlzeiten, die nach Angaben der Angestellten nicht eingehalten wurden.