Mitterwallner fährt gegen Rad-Elite und Zeitbonus um Olympia-Ticket

Leutasch – „High Noon“ am Sonntag in Telfs: Ab 12 Uhr entscheidet sich im gut 100 Kilometer langen Ausscheidungs-Rennen, wer Österreich im Damen-Straßenrad-Bewerb der Olympischen Spiele in Tokio (23.7.–8.8.) vertritt. Brisant ist das wegen Mona Mitterwallner, Tirols Mountainbike-Jungstar, die der erfahrenen Konkurrenz de facto ohne Vorkenntnis den Kampf ansagt.