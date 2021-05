Dasselbe mit Beule: Der J.F. Park Podcast auf TT.com

So wie Kolumbus 1492 Amerika entdeckte, so stieß Johannes F. Park kürzlich auf ein ihm völlig unbekanntes Wort – nämlich aus reinem Zufall. Das Wort „Dasselbeule" war 72,73 Prozent übereinstimmend mit dem eigentlich gesuchten Begriff. Grund genug, der Sache nachzugehen.

Was bedeutet es? Die Hoffnung, auf ein Kofferwort wie „Jein", „Brexit" oder „Eurasien" gestolpert zu sein, erwies sich schnell als Trugschluss. Auch ist es keine charakteristische Vorwölbung an den Kotflügeln viktorianischer Droschken. Mehr dazu in der aktuellen Episode „Dasselbe mit Beule".