Gartengeräte boomen in der Pandemie: Stihl steigert Umsatz um ein Viertel

Langkampfen – In der Corona-Pandemie entdeckten viele Menschen ihren grünen Daumen. Davon profitierte auch der Tiroler Gartengerätehersteller Stihl mit Sitz in Langkampfen. Im Vergleich zum Jahr 2019 konnte das Unternehmen im Vorjahr seinen Umsatz um 26 Prozent oder 121 Millionen Euro steigern. Damit wurde erstmals mit 576,2 Millionen Euro die Umsatzschallmauer von einer halben Milliarde durchbrochen, teilte Geschäftsführer Clemens Schaller am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz mit.