Hahntennjoch und Timmelsjoch: Der Durchbruch ist geschafft

Imst, Obergurgl – Es ist vollbracht. Fast gleichzeitig erreichten heuer die Schneefräsen ihre Ziele: Sowohl das 1894 Meter hohe Hahntennjoch als auch das 2509 Meter hohe Timmelsjoch melden jeweils den Durchbruch auf der Passhöhe. Die Öffnung für den Straßenverkehr wird am Hahntennjoch mit dem nächstwöchigen Fronleichnamstag (3. Juni) und am Timmelsjoch mit dem 10. Juni angepeilt.

„Das sind heuer riesige Schneewände“, sagt der Zammer Straßenmeister Hartmut Neurauter. Er ist seit einigen Jahren für das Hahntennjoch verantwortlich. Für die Räumarbeiten wurde die Arlbergfräse geholt. „Teilweise war die Straße sechs bis sieben Meter hoch verschüttet“, berichtet er von einem lawinenreichen Winter auf der Verbindung zwischen Imst und dem Lechtal bei Elmen. Die Außerferner Kollegen waren schon Anfang Mai am Joch angekommen. Die Imster Seite ist jedoch aufgrund fehlender Verbauungen schwieriger zu räumen. „Jetzt geht es noch um die Felsräumung und die Leitschienen. Voraussichtlich können wir am Feiertag nächste Woche öffnen“, so Neurauter. Zuletzt behinderte das Wetter die Arbeiten. „Es hat geschneit wie mitten im Winter“, berichtet der Straßenmeister.

Auch zwischen dem Ötztaler Hochgurgl und dem Südtiroler Passeiertal ist die Nordtiroler Seite der schwierigere Abschnitt der „geheimen Lücke“ in den Süden. Den gelungenen Durchstich konnten die Arbeiter am Dienstag vermelden. Timmelsjoch-Geschäftsführer Manfred Tschopfer war am Mittwoch vor Ort: „Die höchsten Schneewände sind auf der Passhöhe“, berichtet er von acht bis neun Metern. „Wenn alles gut geht, öffnen wir am 10. Juni.“