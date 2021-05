Kapitalerhöhung: Anteile an Oekostrom AG rasch vergriffen

Bei der Ausgabe neuer Anteilsscheine am Unternehmen zeichnete sich gestern mit Ende der Zeichnungsfrist für Bestandsaktionäre eine vollständige Platzierung der rund 207.000 Namensaktien im Wert von insgesamt 4,1 Mio. Euro ab. Die Aktien wurden mit einem Wert von je 19,75 Euro für Bestandsaktionäre ausgegeben. Heute startet die Folgeemission. Insgesamt mehr als 2000 Aktionäre und über 80.000 Kunden zählt der Ökostrom-Anbieter bereits. In Tirol arbeitet die Oekostrom AG mit dem Energieunternehmen Gutmann zusammen.

Mit der Kapitalerhöhung wolle man „einerseits im Vertrieb wachsen sowie in den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen investieren“, sagte Oekostrom-AG-Vorstand Ulrich Streibl der TT. Unter anderem werden im Windkraft-Park im burgenländischen Parndorf 14 bestehende Windkraft-Anlagen durch sieben neue Windräder ersetzt, die fast doppelt so viel Strom erzeugen. In den kommenden Jahren will die Oekostrom AG mehr als 100.000 Kunden mit ausschließlich erneuerbarer Energie versorgen.