Landecker Regionalmanagement regioL bot der Krise die Stirn

Das Team mit Obmann Helmut Mall und Geschäftsführer Gerald Jochum ist angetreten, um Impulsprojekte von der Idee bis zu Umsetzung aufzubereiten. Von 2015 bis Ende 2020 konnten in Summe 320 Projekte realisiert werden. Dazu flossen Fördermittel in Höhe von 12,6 Mio. Euro (Land, Bund und EU) in den Bezirk – die Förderspritze hat ein Investitionsvolumen von sage und schreibe 91,5 Mio. Euro ausgelöst.

In der regioL-Bilanz sind zudem 1436 Arbeitsplätze ausgewiesen, die in Zusammenhang mit den Investitionen entweder neu geschaffen oder gesichert werden konnten, der Großteil in der Region Obergricht. Mehr als 40 Prozent sind Frauenarbeitsplätze. Im Zuge der Ortskernrevitalisierung entstanden 4431 Quadratmeter Wohnraum – nach modernsten Richtlinien renoviert. Die Investitionen in erneuerbare Energie warfen rund zwei Mio. kWh/Jahr ab, was dem Stromverbrauch von 571 Haushalten entspricht.