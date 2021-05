Korsett für Luegbrücke: Mit Sicherheit auch ein Signal an die Gemeinde

Innsbruck, Gries am Brenner – Wenige Monate bis zu einem Jahr. So lange rechnet man Asfinag-intern mit einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Dort liegt seit wenigen Wochen die Beschwerde der Gemeinde Gries am Brenner gegen den Feststellungsbescheid des Verkehrsministeriums als zuständige Behörde, dass die „Generalerneuerung“ der Luegbrücke eben keine Umweltverträglichkeitsprüfung benötige.