Online-Vortrag: Schauriger Streifzug durch Tirols Justiz-Geschichte

Innsbruck – Wir schreiben das Jahr 1689, Innsbruck. Auf dem „Köpflplatz“ herrscht dichtes Gedränge: Die Menschenmenge wogt und rumort in Erwartung des Spektakels. Niemand will das Schauspiel verpassen, wie bei einem Rockkonzert wogt die Masse in Richtung des hölzernen Podests. Die Gardisten haben ihre liebe Not, die Bühne abzuschirmen; auf ihr eine einsame Gestalt. Der Henker ragt über die Menge, in sich gekehrt strahlt sein Anblick die Ruhe im Menschensturm aus. Seine Aufmerksamkeit liegt allein auf seinem Werkzeug. Prüfend fährt der Scharfrichter mit einem Fetzen Papier über das Richtschwert. Die Klinge ist rasiermesserscharf, so wie sie sein sollte. In diesem Moment kommt dem Außenseiter ungeteilte Aufmerksamkeit zu.