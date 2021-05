Marktstadt Landeck: Regionale Marktszene im Aufwind

Der Landecker Pfingstmarkt feierte am Dienstag seine Premiere in der Begegnungszone.

Diese Woche feierte der traditionelle Pfingstmarkt, der bisher stets am Marktplatz im Stadtteil Angedair über die Bühne ging, seine Premiere in der Innenstadt bzw. in der Begegnungszone Malser Straße. Alle weiteren Traditionsmärkte folgen dem Beispiel. Der nötige Beschluss dazu fiel im Gemeinderat, der Antrag kam von der SPÖ-Fraktion. Neu am Kalender ist jeden ersten Samstagvormittag im Monat ein Flohmarkt. Premiere feiert der Markt, den die Leistungsgemeinschaft mit Obmann Mathias Weinseisen initiiert hat, am Samstag, 5. Juni, von 8 bis 13 Uhr. (hwe)