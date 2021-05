Sonnenkraft soll Region Kitzbüheler Alpen antreiben

Hopfgarten i. Br. – Die Energie der Sonne soll in Zukunft besser genutzt werden. Das möchte die Leader-Region Kitzbüheler Alpen in den kommenden Monaten umsetzen. Der Leader-Verein hat dazu mit der Energie Tirol in Kooperation mit den Gemeinden und der Klima- und Energiemodellregion Alpbachtal das Projekt „Photovoltaik Sammelbestellung“ ins Leben gerufen.