Biathlon-Weltmeisterin Hauser zu Gast beim Langlaufclub Walchsee

Die Servus-TV-Initiative „Beweg dich!“ war gewissermaßen der Mobilmacher: Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser stattete am Pfingstmontag dem Langlaufclub Walchsee einen Besuch ab – und legte sich mit mehr als 50 Kindern auf einem eigens angelegten Parkour mit sechs Stationen ins Zeug. Zum Abschluss der 90-minütigen Trainingseinheiten gab es einen gemeinsamen Staffel-Wettbewerb mit Zielwurf und Fehler-Strafrunden sowie einer abschließenden Fragerunde. Und die Kinder wollten so ziemlich alles von Tirols Sportlerin des Jahres wissen. Hauser: „An so einem Nachmittag kommen Erinnerungen hoch, wie man selbst als Kind mit dem Langlaufen begonnen hat.“ (TT)