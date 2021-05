Infizierte Tiroler Pflegeleiterin trat Dienst an: Prozess endete mit Freispruch

Innsbruck – Mit Freisprüchen endete am Donnerstag der Prozess gegen eine einstige Pflegedienstleiterin eines Tiroler Seniorenheims und den damaligen Amtsleiter einer Gemeinde am Landesgericht Innsbruck. Der Vorwurf: vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten, da letzten März ausgerechnet die Pflegedienstleiterin trotz positiver Corona-Testung weiter ihren Nachtdienst angetreten hatte.

Schon in den Morgenstunden hatte die bekannte Tiroler Pflege-Expertin Waltraud Buchberger als Zeugin ausgeführt, dass „sie damals völlig gleich gehandelt hätte“. Auch die Kollegenschaft habe das so gesehen. Auch AZW-Direktor Walter Draxl bezeichnete den Einsatz der Angeklagten als „verantwortungsvoll“. So hätten in Italien Pflegekräfte die Heime mit infizierten Bewohnern verlassen, ohne wiederzukehren. Dies entspreche nicht den Vorstellungen, die man in Tirol zum Pflegedienst hat.