Gratisparken in Innsbrucker Parkgaragen am Freitag und Samstag

Die neue Regelung soll Mitte Juni in Kraft treten.

Innsbruck – Trotz heftigen Protests von Grünen, NEOS, SPÖ und der Alternativen Liste Innsbruck fand am Donnerstag im Innsbrucker Gemeinderat ein Antrag der ÖVP zum Gratisparken in den Innenstadt-Tiefgaragen an Freitagen und Samstagen nach einem Abänderungsantrag der Fraktion Für Innsbruck eine Mehrheit.