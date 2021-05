Streit um Luegbrücke: Gries hofft auf Zeitpuffer bis 2026

Gries a. Br. – Der Streit zwischen der Gemeinde Gries am Brenner und der Asfinag ist schnell erklärt. Hier die Forderung, die Luegbrücke der Brennerautobahn in einen Tunnel umzuwandeln, dort das bis dato unumstößliche Festhalten an einer „Generalerneuerung“ (also de facto einem Brückenneubau) als einzig realisierbare Variante. Dennoch birgt dieser Streit aktuell eine komplexe Facette.