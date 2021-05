Die DFB-Stars sind für Seefeld wie ein „Ritterschlag“

Die roten Willkommens-Banner und -Fähnchen sind in Seefeld aktuell allgegenwärtig.

Seefeld – Auf 1200 Metern sind heute am Plateau immerhin 17 Grad vorhergesagt. Und das wäre ein echter Kontrast zum kühlen, regnerischen Grau, das vor dem Start in die Vorbereitung auf die Fußball-EM die Vorhut mit dem Trainer- und Betreuerstab um Joachim Löw gestern in Tirol empfing.