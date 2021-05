Hongkonger Medien-Tycoon Jimmy Lai zu 14 Monaten Haft verurteilt

Hongkong – Der Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai ist am Freitag wegen "illegaler Versammlung" zu 14 Monaten Haft verurteilt worden. Dem Milliardär und Demokratie-Aktivisten sowie neun weiteren Mitstreitern wurde vorgeworfen, 2019 an einer nicht genehmigten Kundgebung im Zuge der Massenproteste gegen den wachsenden Einfluss Pekings in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong teilgenommen zu haben. Die Angeklagten hatten sich schuldig bekannt.