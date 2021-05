Auf Straße liegende Frau in Wien-Meidling von Auto überrollt und getötet

Wien – Eine 52-Jährige, die am Donnerstag aus unbekannten Gründen auf der Edelsinnstraße in Wien-Meidling gelegen war, ist gegen 21.30 Uhr von einem Auto überrollt und getötet worden. Der Lenker (25) hatte nach eigenen Angaben kurz auf sein Navigationsgerät geschaut und nicht mehr rechtzeitig anhalten können, berichtete die Polizei am Freitag.