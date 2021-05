EU lockt mit Milliarden-Hilfen für „demokratisches Belarus“

Die EU sehe in Belarus das „Bedürfnis nach Wandel, Demokratie und einer strahlenden Zukunft“, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu dem Milliardenpaket.

Brüssel, Minsk – Die EU-Kommission hat der Bevölkerung in Belarus (Weißrussland) massive Wirtschaftshilfe in Aussicht gestellt, wenn das durch den autokratischen Präsidenten Alexander Lukaschenko regierte Land einen demokratischen Kurs einschlägt. Die Behörde stellte am Freitag ein drei Milliarden Euro schweres Paket aus Hilfen und Darlehen „für ein künftiges demokratisches Belarus“ vor.