Gut zu wissen: Welche Lockerungen und Corona-Regeln ab 1. Juli gelten

Plus

Mit 1. Juli fallen die Corona-Regeln in Österreich fast vollständig – Zutrittsschlüssel für Gastro, Kultur und Co. bleibt aber Getestet, Geimpft oder Genesen. Die Maskenpflicht wird deutlich reduziert, in Bereichen mit 3G-Regel wird sie abgeschafft. Alle Lockerungen im Überblick.