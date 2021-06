Gut zu wissen: Welche Lockerungen und Regeln ab heute gelten

Innsbruck – Am 19. Mai traten in Österreich erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft. Drei Wochen später zog die Bundesregierung zufrieden Bilanz. „Die ersten Öffnungsschritte haben reibungslos funktioniert", teilt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) mit. „Wir haben die Öffnungsschritte sehr gut, mit der nötigen Vorsicht und Sicherheitsmaßnahmen geplant. Der Erfolg gibt uns recht: Die Stimmung geht rauf, die Infektionszahlen gehen runter. Drei Wochen nach dem Öffnungsstart haben wir deutlich sinkende Inzidenzzahlen.“