„Pettneu im Regen“: Von Lübeck retour nach Pettneu

Pettneu am Arlberg – „Hallo aus Lübeck. Ich hätte da ein Ernst-Platz-Bild mit einer alten Dorfansicht.“ Dieser Anruf war für Kurt Tschiderer, Heimatforscher und Altbürgermeister von Pettneu, kürzlich eine Riesenüberraschung. Er möchte das Ölbild der Gemeinde schenken, sagte der Mann, der sich als Walter Isernhagen vorstellte.

Dass das Bild die Dorfstraße von Pettneu zeigt, habe er zunächst nicht gewusst. Das Kunstwerk stamme aus dem Nachlass seiner voriges Jahr verstorbenen Frau, schilderte Isernhagen, ein pensionierter Geschichtelehrer, der zu recherchieren begann. Nachdem er sich auf der Homepage des Vereins Kunstraum Pettneu zur Bedeutung des Stanzertal-Dorfes für den deutschen Alpenmaler Ernst Platz (1867–1940) informiert hatte, stand für ihn fest: „Ich möchte der Gemeinde eine Freude machen. In Pettneu ist dieses Bild sicher besser aufgehoben als bei mir zu Hause. Vor allem kehrt das Bild wieder zurück an den Ort seiner Entstehung.“ Die Eltern seiner Gattin sollen das Platz-Bild bei einem Pettneu-Aufenthalt in den 1930er-Jahren gekauft haben.