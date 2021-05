Subaru Forester: Förster im Nadelstreif

Sportliche Eleganz mit permanentem Allradantrieb: der Subaru Forester in der Sport-Edition.

In Sachen Design setzt die aktuelle Sport Edition noch einen drauf. Orangefarbene Akzente an der Karosserie sowie im offen und geräumig wirkenden Innenraum trimmen den Forester geschmackvoll in Richtung Racing. Neben Dark-Metallic-Felgen gibt es für Outdoor-Freunde noch rutschfeste Pedale und wasserabweisende Bezüge für die äußerst bequemen Sitze. Die mutmaßliche Camping-Ausrüstung auf der großzügigen, ebenen Ladefläche wird bei offener Heckklappe mit zusätzlichen LEDs beleuchtet.