Vorwürfe gegen Wiener Polizisten: „Keine Toleranz bei antisemitischen Vorfällen“

Wien – Am Montag vergangener Woche sitzt eine aus Kärnten stammende Judaistik-Studentin in einer Wiener U-Bahn. Sie liest das Buch „The Jews in the Modern World“. Was dann passiert ist, schildert sie via Ö1 so: Drei Männer seien zu ihr getreten, einer habe sie an den Haaren gezogen, sie „Judenschlampe“ und „Kindsmörderin“ genannt. Nachdem sie sich befreien habe können, sei sie in der Station Stephansplatz im 1. Bezirk ausgestiegen.