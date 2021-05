Aufregung um Aus für Fügener Teststraße

Die Festhalle in Fügen wurde zur Testhalle. Sonntag hätte sie schließen sollen, doch das dürfte nun verhindert werden.

Fügen – Die Empörung und das Unverständnis waren gestern groß im vorderen Zillertal: Das Land Tirol hatte nämlich vor, mit diesem Sonntag die vom Roten Kreuz betriebene Covid-Teststraße in der Fügener Festhalle zu schließen. „Es gibt nach wie vor viele Ungeimpfte in unserem Bezirk. Auch diese Leute wollen zum Friseur oder ins Gasthaus. Außerdem stehen wir kurz vor dem Start in die Sommersaison. Nicht jeder Betrieb hat die Kapazitäten, seine Gäste selbst zu testen“, sagt Wirtschaftsbund Bezirksobmann Alois Rainer. Beim Wirtschaftsbund würden derzeit die Telefone heißlaufen.