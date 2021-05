Ampasser Ortschef sammelt Unterschriften für eigenes Projekt

Ist die Grundfläche in Ampass groß genug für das Projekt „Betreutes Wohnen“ oder nicht? Diese Frage sorgt im Ort für Diskussionen.

Ampass – Vor Kurzem flatterte den Haushalten der Gemeinde Ampass ein ganz besonderer Postwurf in den Briefkasten: Es geht um ein Projekt am ehemaligen Feuerwehr-Areal. Dort will Bürgermeister Hubert Kirchmair (Gemeindeliste Ampass) zwölf Einheiten für betreutes Wohnen mit Nebenflächen und Tiefgarage errichten. Kirchmair ersucht die Ampasser um Unterschriften zur Befürwortung des Projekts.