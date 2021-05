Junger Nachwuchs für sichere Bahnen

Die Übergabe der Zertifikate an die LLA-Schüler war „etwas Besonderes an einem besonderen Ort“.

St. Leonhard, Imst – Am „Dach Tirols“, am höchsten Punkt des Skigebiets Pitztaler Gletscher auf 3440 Metern und auf Augenhöhe mit der Wildspitze – hier erhielten die ersten Seilbahnmaschinisten der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt (LLA) Imst am Freitag ihre Zertifikate aus den Händen von Wirtschaftslandesrat Toni Mattle.